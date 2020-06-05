Большие автобусы появятся на маршрутах Владивостока

На следующей неделе на два популярных маршрута будут поставлены восемь новых автобусов, сообщает ИА DEITA.RU. Транспортные средства в Китае приобрели две транспортные компании из Владивостока.

Компании «ВАК» и «Раннер» поставят автобусы на маршруты №23 и №49. Так, по первому маршруту запустят пять автобусов, а по второму три. Предприятия приобрели автобусы китайского производства Yutong.

Общая вместимость автобусов составляет 73 человека, где 26 мест это сидячие и 46 стоящие, а также есть место для человека с ограниченными возможностями. Помимо этого автобус оборудован камерами, благодаря которым водитель сможет следить за обстановкой в салоне. Помимо этого транспортные средства имеют низкий пол и аппарель для маломобильных граждан, оснащены электронным маршрутным указателем. В салоне будет работать безнал при оплате проезда, а остановки будут озвучивать внутри салона.

В настоящее время администрация Владивостока проводит аукцион для перевозчиков. Согласно ему перевозчику будет отвечать за часть городских маршрутов. Закупка проходит в электронной форме и называется «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владивостокского городского округа».

Нововведениями контракта станет несколько условий для перевозчиков, Так, автобусы должны быть не старше 10 лет, относится к группе экологического класса ЕВРО-4 и выше. Пятая часть автопарка должна иметь возможности для перевозки граждан с ограниченными возможностями.

Фото: ООО «Раннер»