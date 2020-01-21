Большие деньги разделили мэрию Владивостока

В мэрии Владивостока на сегодня работает два управления, связанных со спортом, они имеют почти идентичные названия и различаются только в одном, сообщает DEITA.RU.



Управление развития физической культуры и массового спорта и Управление физической культуры и спорта – в администрации Владивостока теперь целых два структурных подразделения занимаются этой сферой. Новое управление - по развитию физкультуры и спорта - было создано и начало свою работу в прошлом году. Информационному агентству DEITA.RU в мэрии рассказали, какими полномочиями обладают ведомства, и кто за что ответственен.

Оказалось, что Управление развития физической культуры и массового спорта отвечает всего за несколько направлений: чиновники этой структуры в ответе за реконструкцию стадиона "Авангард", финансирование которого идет из федерального бюджета. Еще одно направление – работа с 8 муниципальными учреждениями, которыми ранее ведало управление образования.

Второе управление мэрии, связанное с физической культурой, занимается примерно теми же вопросами, которые и были ранее. Правда, городские депутаты в прошлом году уточнили их. Теперь управление отвечает за 11 спортивных школ и проводит постепенную работу по развитию спорта в городе, в рамках соответствующей муниципальной программы.

Как заверили в городской администрации, выделить отдел в Управлении физической культуры и спорта было нецелесообразным, потому что оно обеспечивает условия для развития спорта на территории города.

Отметим, что оба управления располагаются в одном здании на Партизанском проспекте. О реконструкции стадиона Авангард за 157 млн рублей заговорили в 2018 году. На нем появятся новая трибуна с навесом, а общее количество мест достигнет 7 тысяч.

Иван Крышан