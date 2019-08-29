Хозяевам крупных пород, возможно, придётся подыскивать питомцам новое место жительства, сообщает DEITA.RU.

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов рассказал агентству новостей "Москва" о своём предложении о запрете на содержание собак бойцовских пород в городских квартирах.

Парламентарий заявил, что заводить такое животное позволительно только при наличии у гражданина личного земельного участка, на котором большую собаку можно безопасно выгуливать.

По мнению Вострецова, собакам бойцовских пород не место в городе. Он также отметил, что в них, как правило, нет специализированных площадок для безопасного выгуливания крупногабаритных домашних животных.



Депутат добавил, что большинство хозяев крупных собак не убирают за своими питомцами, и это негативным образом влияет на городскую среду.

Ранее в Совете Федерации рекомендовали ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Дмитрий Шевченко