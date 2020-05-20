Большинство дальневосточных новобранцев не уедут далеко от дома

Командование Восточного военного округа решило снизить ожидаемое количество заболевших коронавирусной инфекцией призывников, сообщает ИА DEITA.RU.



Новость особенно порадует тех попавших под призыв этой весны россиян, кто не хотел уезжать далеко от дома. Правда, кому-то все же не повезет.

«В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, аэропортах, станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80 процентов призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе. Ранее этот показатель составлял менее 30 процентов», – рассказали в пресс-службе Минобороны по региону.

Также в Восточном военном округе заявили, что проводится беспрецедентная профилактика распространения коронавируса: для каждого призывника есть все нужные средства защиты, все этапы отправки проходят дезинфекцию, в обязательном порядке будут проведены экспресс-тесты и двухнедельный карантин.

Всего весной этого года в войска отправятся более 9 тысяч дальневосточных новобранцев.