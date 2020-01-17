Большинство приморцев не верит в капитализм

Согласно проведенному Приморским НИЦ Социологии опросу, на вопрос считают ли они капитализм наиболее эффективной экономической системой, почти 11,5% опрошенных высказали свой категорический протест, сообщает DEITA.RU.

Еще 8,6% отметили, что, по их мнению, более эффективной альтернативы все еще не существует, а 44,8% усомнились в ее эффективности. Оставшиеся 35,1% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Также было отмечено, что почти треть жителей Приморья (35,6%) стараются ходить на все выборы любого уровня, еще 9,2% интересуются только выборами федерального масштаба, а 26,4% голосуют только при наличии достойного кандидата. 28,5% приморцев, как оказалось, разочарованы в выборах и не пользуются своим избирательным правом.

Согласно опросу на тему демократии, голоса распределились следующим образом: 20,7% респондентов считают себя убежденными сторонниками данной формы правления, 32,8% отнеслись к ней положительно, 36,8% затруднились с ответом и только 93,7% высказались против.

Напомним, что согласно статистике Федеральной налоговой службы, в 2019 году закрылось более 1000 предприятий малого и среднего бизнеса, а без работы, в связи с этим, осталось более 9000 человек.