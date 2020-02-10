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Большинство работодателей не против служебных романов

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Больше половины россиян в принципе относятся к служебным романам положительно

Согласно проводимому сервисом «Работа.ру» опросу, большая часть работодателей спокойно относится к служебным романам у них в офисе, если это не отношения между руководителем и подчиненным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».

Больше половины россиян в принципе относятся к служебным романам положительно (53%), при этом 24% из них считают, что такие неформальные отношения между коллегами необходимо скрывать от руководства.

Действительно скрываться от коллег и начальства приходилось почти трети респондентов (31%), оставшиеся две трети (69%) с такой проблемой не сталкивались.

Как показал опрос, самой распространенной причиной сокрытия служебных романов являются сплетни со стороны коллег (31%) и возможные проблемы в семье (44%). Еще 7% опасаются конфликтов с руководителями, 9% - увольнения, еще 9% считают, что на работе надо заниматься работой, а не отношениями.

При вынужденном выборе между романом и работой почти четверть опрошенных (24%) готовы были отказаться от отношений. Обратный выбор готовы были сделать 14% россиян. Большая часть (69%) уверены, что могли бы найти в этом случае компромисс.

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