Субъекты не удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Росстат опубликовал данные о достижении целевых показатель, описанных в майских указах президента России Владимира Путина от 2012 года.

Как оказалось, зарплаты бюджетников, подпадавших под действие поручений в первой половине текущего года формально достигают нужных значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России:

В целом по стране уровень зарплат, предусмотренный майскими указами, не сохраняется для педагогов дошкольных организаций и дополнительного образования, социальных работников, а также для всех медицинских работников: врачей, среднего и младшего медперсонала.



В Минтруде напомнили, что в федеральном бюджете для обеспечения сохранения в 2019 году соотношений зарплаты, установленных указами президента, предусмотрены дотации регионам в объеме по 100 млрд рублей.

Дмитрий Шевченко