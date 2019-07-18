Стали известны предпочтения граждан относительно количества "пластика", сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Исследовательский холдинг "Ромир" провёл опрос среди россиян и выяснил, что более половины граждан предпочитают пользоваться одной банковской картой.

При этом, чаще всего россияне используют её для оплаты покупок и снятия наличных.

Как отмечают эксперты, ещё в 2012 году более 50% россиян владели двумя-тремя банковскими картами. На держателей всего одной карты в тот же период приходилось 28% опрошенных.

Отмечается в исследовании и динамика доли граждан, не имеющих ни одной банковской карты. Как оказалось, большинство пришлось на 2015 год.

Дмитрий Шевченко