Специалисты провели опрос, в ходе которого выяснилось, что большинство россиян доверяют данным банков о финансах, сообщает DEITA.RU.

Банки – надежнейший источник информации о финансах по мнению 77% россиян. Такое количество доверяющих стало одним из самых высоких показателей в Европе, судя по данным международной платежной системы Mastercard. Для того, чтобы получить данные к этому опросу, организаторы спросили 11014 человек из 11 стран Европы.

В Европе сочли банки надежными источниками информации о деньгах 70%опрошенных. Из них болгары – 80%, швейцарцы – 78%, россияне – 77%. У британцев обратный рекорд: 59% согласных с этим утверждением.

Некоторые интересные данные есть и по чисто российской аудитории: интенсивный всплеск спроса на займы зафиксирован среди жителей России - для покупки повседневных товаров. Он превысил на 30% уровень прошлого года



Анастасия Туркова