Большинство заёмщиков МФО оказались клиентами Сбербанка

Россияне, которым пришлось занимать деньги в микрофинансовых конторах, в подавляющем числе случаев имеют карту Сбербанка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Об этом свидетельствуют результаты исследования центра IDF Eurasia. Специалисты компании выяснили, что именно Сбербанк является абсолютным лидером среди российский финансовых организаций, картами которых пользуются клиенты МФО.

Фактически две трети всех подобных заёмщиков — 72%, это держатели карт самого крупного финансового учреждения страны. При этом, 74% клиентов МФО используют банковские карты Сбербанка для погашения займов. На втором месте находятся карты ВТБ, а на третьем — Тинькофф Банк.