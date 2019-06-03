Футбольный праздник 1 июня взял свой старт из Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Такого дружного, азартного и веселого спортивного фестиваля в городе еще не было. Целый день с 10 до 18 часов в спортивных играх приняли участие дети всех возрастов, мамы, папы, бабушки и дедушки.

Инициаторы грандиозного летнего марафона - чемпион России по футболу 2019 года, самый популярный футбольный клуб страны «Зенит», организовали прекрасный семейный спортивный праздник. В столице ДФО мероприятия прошли при поддержке администрации края.





И хотя небо время от времени хмурилось, и намеревался пойти дождь, солнце упорно пробивалось сквозь тучи. Погода не подвела — праздник собрал тысячи горожан. Одна из главных фото-зон находилась в центре. Всем гостям фестиваля подарили уникальный шанс не только познакомиться с любимцем питерской публики — это маскот футбольного клуба «Зенит», которого все ласково зовут Лева. В жизни он оказался настолько добродушный и дружелюбный, что даже малышня безбоязненно играла с его хвостом.





И самое незабываемое — впервые в истории фестиваля «Зенит» показал свой главный трофей футбольного сезона — кубок чемпионов России, который перешел клубу на вечное хранение. Памятное фото и выставка, посвященная шести победам «Зенита», пользовались наибольшей популярностью зрителей.





За победы в спортивных играх, которых в этот день на центральной площади Владивостока было множество, полагался приз — наклейка. Участники «Большого футбольного праздника», которые прошли все конкурсы, получили памятные сувениры от ФК «Зенит».





Организаторы предусмотрели все, даже возраст зрителей. Каждый нашел себе игру или развлечение по душе. Кто-то старательно складывал из бумаги с фирменными логотипами ФК «Зенит» панамы, кто-то с удовольствием расписывал большое панно с футболистами. Причем почувствовать себя художниками хотели участники практически всех возрастов: самому маленькому оказалось 3 года, самому взрослому - за 60. Также было множество интерактивных футбольных аттракционов - текбол, футбольные дартс и бильярд, кикер, автобол и «Панна-футбол», викторины, зона виртуальной реальности. Приятный сюрприз ждал самых активных участников спортивного фестиваля - розыгрыш фирменных сувениров ФК «Зенит».





Но посещение одной площадки было расписано буквально по минутам – столько было желающих! И это неслучайно. Надувное футбольное поле, на котором весь день проводился отбор юных футболистов, было центром притяжения. Показали свое мастерство 460 юных владивостокцев. Тренировка под руководством тренеров Академии «Газпром», завершалась специальными тестами. Были отобраны шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет, которые получили уникальную возможность принять участие в тренировочном сборе в академии «Зенита».

Победителями стали: Сергей Митрахович, Никита Борщун, Глеб Зорин, Андрей Пугаев, Артур Копылов, Владислав Гавриш. Они примут участие в тренировочных сборах в Санкт-Петербурге с 29 июля по 11 августа на базе Академии «Зенита». Перелет, обучение, проживание и культурно-развлекательная программа для этих ребят будут оплачены спонсором футбольного клуба.





Также награды были для тех, кто просто любит этот замечательный вид спорта – футбол. Победители супер-конкурса получили потрясающий приз – поездку на футбольные выходные в Санкт-Петербург с посещением домашнего матча сезона 2019-2020.





По словам организаторов, на фестиваль пришли более 14 тысяч владивостокцев – футбольные аттракционы и интерактивные развлечения понравились всем. Врио вице-губернатора Приморского края Ирина Медведева поблагодарила «Зенит» за включение города Владивостока и Приморского края в такое масштабное мероприятие - «Большой фестиваль футбола». Свое мнение о городе сказали и гости - тренер «Газпром»- Академии «Зенита» Дмитрий Радченко отметил, что был очень впечатлен подготовкой местных футболистов.

Главный футбольный фестиваль России этого лета продолжится 8 июня на Соборной площади города Омска.

Инна Эстрина