Российские чиновники мечтают о едином реестре для учета активности аккаунтов россиян в интернете. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ведомости».

Несколько медиакомпаний, на условиях сохранения анонимности, признались, что ряд ведомств обращались к ним с вопросами, как именно и в каком формате возможен интернет-мониторинг за россиянами, а также выспрашивали, какие данные информационные холдинги уже получают с помощью своих разработок.

За создание единой системы учета интернет-пользователей выступили сразу несколько государственных ведомств. Например, Министерство связи и Роскомнадзор планирует использовать полученные данные для развития рекламы и медиаконтента страны. В Министерстве культуры заявили, что через реестр специалисты будут рассчитывать реальный уровень популярности продуктов отечественной киноиндустрии у населения и развивать доступное интернет-телевидение.

Есть мнение, что единая система будет использована даже сотрудниками налоговой службы. Счетчики в сети покажут не только количество просмотров рекламных роликов, статей и баннеров, но и реальные доходы их владельцев, даже если последние проживают за рубежом.

Пока внедрение госсчетчика не более чем задумка чиновников. Опрошенные эксперты в сфере IT считают, что российским разработчикам придется преодолеть множество технических барьеров и негодований интернет-компаний, прежде чем идея приобретет очертания проекта.

Екатерина Цой