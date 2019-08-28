Накануне на стадионе микрорайона Южная Лифляндия города Большого Камня состоялся традиционный восьмой Фестиваль молодёжных культур «Вектор 2019», сообщает DEITA.RU.

Под девизом: «За мир и дружбу. Все мы разные, но улыбаемся на одном языке» мероприятие собрало сотни людей разных возрастов, интересов и взглядов. В программе было много спортивных мероприятий, одно из них прошло впервые - интернациональный футбольный матч среди команд КНР, Чеченской республики и команды Большого Камня. В рамках фестиваля прошли выступления музыкальных групп и исполнителей, работали игровые, творческие, спортивные площадки, фото зоны. Участники фестиваля смогли отведать блюда национальных кухонь, увидеть средневековые бои, принять участие во флешмобах, мастер-классах, танцевальной битве, увидеть показательные выступления и это далеко не весь перечень. Гостями фестиваля стали представители молодежи из Владивостока, Находки, Смоляниново. Завершился праздник пенной вечеринкой и дискотекой глубоким вечером.





Фестиваль – зрелище многоплановое, яркое, но, самое главное, он дает возможность понять, что право на существование имеют разные, порой противоположные увлечения, формы отдыха, музыкальные и танцевальные направления. Фестиваль молодежных культур «Вектор» дал возможность не просто увидеть, но и понять, чем увлечена современная молодежь. Ведь именно непонимание рождает нетерпимость. Поэтому можно с уверенностью сказать, что организаторы фестиваля - администрация городского округа Большой Камень и некоммерческая организация «Гарнизон» со своей задачей справились.

Напомним, Фестиваль является мероприятием, направленным на профилактику экстремизма и минимизацию его последствий и является частью муниципальной программы городского округа Большой Камень «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» и проходило при содействии Департамента молодёжной политики Приморского края.

Михаил Светлов