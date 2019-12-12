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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Большой передел: 5 регионов ДФО хотят перекроить

Вулкан Камчатка

«Чукотку – Камчатке, Хабаровск – Магадану»: перекроить политическую карту дальнего востока предлагают эксперты, сообщает DEITA.RU.

Странную идею озвучил академик Петр Бакланов на конференции «Региональные проблемы развития Дальневосточного федерального округа». Вкратце она выглядит так: Чукотку присоединить к Камчатке, ЕАО отдать Хабаровскому краю, а два его района на Охотском море, в свою очередь, подарить Магадану.

«Хабаровскому краю было бы хорошо передать два крупных промысловых района соседней Магаданской области, но зато Край наконец вернёт себе Еврейскую АО», - заявил Бакланов, презентуя доклад Академии наук (РАН) по ускорению экономического развития на 6% в ДФО.

По мнению академика, такой перекрой позволит решить «часть проблем пространственного развития» и выполнить те задачи, которые ставит перед дальневосточными регионами ДВ президент Владимир Путин. 

Однако, по мнению эксперта, руководителя Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, такие решения могут лишь посеять хаос в ДФО. с

"Если мы не можем действовать по существу, будем действовать по форме – вот тот посыл, которым часто руководствуются сторонники объединения и разъединения субъектов. В конечном итоге, при всей полноте наших проблем в экономике, социальной сфере и политике, подобные решения приносят лишь дополнительный хаос. Собственно, уважаемый академик говорит о подходах, когда страна развивается и рационально относится к своим ресурсам. В этом смысле логика есть во всём, что касается снятия различных барьеров, борьбы с зарегулированностью и тд. Но в данном случае речь идёт скорее об идеальном мире. В существующих реалиях объединение Камчатки и Чукотки или Хабаровского края и Еврейской автономной области – чисто аппаратные решения, связанные с распределением ресурсов. Причём, если идея относительно Камчатки - оригинальная, но скорее всего неисполнимая, то про объединение Хабаровского края и ЕАО речь и вправду идёт. А вот побочные решения, например, отдать какую-то часть территории Магаданской области, а какую-то часть Амурской области – это уже сугубо политические решения. Поэтому, конечно, расстановку сил это может изменить, именно поэтому сейчас ЕАО скорее могут присоединить к Амурской области, чем к Хабаровскому краю, где у власти находится оппозиционный губернатор Фургал", - считает эксперт. 

Отметим, что слухи о возможном объединении дальневосточных регионов не утихают на протяжении года. Так, в начале 2019-го темой номер 1 было слияние Приморья и Сахалинской области, в конце – дележ ЕАО между Хабаровским краем и Амурской областью. DEITA.RU тогда интересовалось мнением экспертов по поводу возможных перетрубаций на карте ДФО. Однако, по мнению директора Института социально-политических технологий и коммуникаций факультета Тихоокеанского государственного университета Илдуса Ярулина, пока нет серьезно продуманной программы развития Дальнего Востока, есть только красивые картинки планов, и Дальний Восток все больше похож на черную дыру, куда деньги вроде бы вкладываются, а нерешенных проблем становится только больше.

«Если будет серьезная программа с пошаговой инструкцией и финансовым обеспечением, то можно и пересмотреть географическую карту границ регионов, и рассмотреть вопрос о новых макрорегионах. А пока у нас десять бедных субъектов», - отметил профессор ТОГУ.

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