Бомбу весом в двести пятьдесят килограмм создадут в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС. И предназначается она не для нужд военных, а для тушения пожаров.

Компания "Кронштадт" заявила об этом на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском. Подробности передает генеральный директор предприятия Сергей Богатиков.

По его словам, авиабомба разрабатывается совместными усилиями нескольких предприятий. Ее будут сбрасывать на очаг возгорания с беспилотных летательных аппаратов, чтобы обеспечить локализацию пожара.

На сегодняшний день разработан аналог такой бомбы весом в пятьсот килограмм. Разработчики занимаются созданием уменьшенной версии, которую можно будет использовать с беспилотниками компании.

Как поясняет Богатиков, в механизме бомбы используется порошковый огнетушитель, который способен действовать на площади более 500 «квадратов».

К слову, сотрудники предприятия собираются создать группу дронов для тушения возгораний по всей территории страны.

Анастасия Туркова