Борьба со снегом и льдом продолжается в Уссурийске

Дорожные рабочие Уссурийска продолжают очищать город от заледеневшего снега. Об этом сообщает DEITA.RU.

За ночь со среды на четверг на загородный полигон было вывезена почти тысяча кубометров снежных осадков с улиц Минеральная, Попова, Дзержинского, Сибирцева и Володарского, а также улицы Общественной, Красина, Садовой, Локомотивной, Суворова, Беляева, Степаненко, Пушкина, Чемеркина, Герасимчука и Тургенева силами двадцати единиц спецмашин.

Отмечается, что на данный момент более сорока тысяч квадратных метров дорог Уссурийска освобождены от ледяного и снежного плена. Чтобы предотвратить появление наледи рабочие высыпали на проезжие части и пешеходные зоны около девяноста трех кубометров реагентов и смесей песка и соли.

В городском управлении дорогами рассказали, что работа по расчистке тротуаров от ледяной корки почти подошла к концу. В течение дня девять самосвалов и сорок рабочих продолжат вывозить снег и освобождать от наледи переходные дорожки, остановки и мосты.

На городских трассах в течение дня будут задействованы девятнадцать грейдеров, самосвалов и других единиц спецтехники. Сегодня расчистка происходит на трассах Междуречья, улицах Механизаторов, Раздольной, Целинной, Сельскохозяйственной, Хмельницкого, Пархоменко, Достоевского, Карбышева, Ивасика, Афанасьева, Лермонтова, Комсомольской и Чичерина. Полностью очищены улица Калинина и Пушкина.

Рабочие Примавтодора продолжают расчищать безопасный путь на подъездах к пригодоным населенным пунктам: Корсаковке, Утесному, Раковке, Воздвиженке, Борисовке и Зачечному. На эти работы брошены силы двадцати пяти дорожных рабочих.

Екатерина Цой