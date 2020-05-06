Борьба за кресло мэра началась в Приморье

Нового главу требуют жители Шкотовского муниципального района Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

В социальных сетях распространяется текст открытого письма «жителей Шкотовского района» к властям региона. Пишут люди о том, что нет на территории «никакого развития, поселки вымирают, поля заросли бурьяном, молодежь уезжает в город (нет работы). Остаются пожилые люди, но мы тоже хотим ЖИТЬ, а не доживать».

Проблемы граждане перечисляют знакомые многим сельским районам страны: здравоохранение, снабжение дровами, ЖКХ, включая утилизацию мусора. Одна из специфичных проблем сельских поселений – электроснабжение. Что напряжение в сети едва до 170 В доходит, что дряхлые столбы валятся, как давеча в Новонежино.

«Пожалуйста, назначьте современно думающего, который смог бы возглавить наш район и возродить. В. И. Михайлову пора уже и отдохнуть от ставшей для него непосильной ноши управления, им же разваленного района», - заключают граждане.

И в этом – главный смысл месседжа из района в адрес властей региона. Теоретически, выбирает главу местная Дума, но все понимают, что без высокого «добро» «лишнего» кандидата отстранят еще на стадии конкурса. Не говоря о депутатском голосовании. Примеров тому масса, в том числе и в Приморье.

Виктор Михайлов – один из представителей настолько заматерелых муниципальных руководителей, что повидал много глав региона. Губернаторы меняются, а он все так же глава. И так 15 (!) лет. Нынешним летом у Виктора Ивановича завершается очередной, третий, срок в привычном кресле. За время это «оброс» он в районе и близкими соратниками и надежными партнерами. Но, как водится, и оппозиция имеется, желающая выгодно разыграть карту накопившихся претензий, пусть и справедливых.

А «двойку» за работу Шкотовской районной власти ставили и раньше. Причем, не кто-нибудь, а лично Юрий Петрович Трутнев. В 2017 году крайне не понравилась полпреду работа на территории с «дальневосточным гектаром». Заявки имелись, а землю граждане не получали. Больших последствий тогда глава избежать сумел. Может, и сейчас в кресле удержится. Ведь 60 лет по нынешним российским законам – это даже не пенсионер, а предпенсионер.