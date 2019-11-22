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Борис Кубай: «Нужно быть предельно осторожными»

снег, зима, Владивосток

В Приморском крае наблюдается резкое и довольно значительное потепление. Однако, зима все равно скоро войдет в свои права, сообщает DEITA.RU.

Так, в ночь с субботы на воскресенье – с 23 по 24 ноября – в крае заметно потеплело. Температура в отдельных районах поднялась до +8-9 градусов.

«В субботу на юге потеплеет на +10 градусов. На севере температура составит +7 градусов. А вот в ночь с субботы на воскресенье может пройти и небольшой дождь», - отметил главный синоптик края Борис Кубай.

Кроме того, в воскресенье, между семью и десятью часами утра может начаться довольно холодный ливень, местами переходящий в снег. Однако, температура воздуха будет близка к нулевой отметке.

Вечером воскресенья, по оценке синоптика, начнет подмораживать, и к 20 часам вечера температура опустится до -8 градусов, в отдельных районах – до -15.

Борис Кубай так же подчеркнул большую опасность гололеда и посоветовал быть  острожными автомобилистам и пешеходам.

Всю следующую неделю в Приморье будет отмечаться тенденция к похолоданию.

Напомним, что снегопад и последующее легкое потепление создали фатальную ситуацию на дорогах – гололед и снежные заносы до сих пор довольно серьезно мешают и водителям, и пешеходам во всем крае.

Сейчас дороги краевого центра постепенно очищают от снега, однако, еще многие участки остаются до сих пор под слоем скользкого льда. Отмечается рост количества ДТП и пациентов травмпунктов.

 

Александра Маслова

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