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Борис Кубай: «Нужно быть предельно осторожными»
В Приморском крае наблюдается резкое и довольно значительное потепление. Однако, зима все равно скоро войдет в свои права, сообщает DEITA.RU.
Так, в ночь с субботы на воскресенье – с 23 по 24 ноября – в крае заметно потеплело. Температура в отдельных районах поднялась до +8-9 градусов.
«В субботу на юге потеплеет на +10 градусов. На севере температура составит +7 градусов. А вот в ночь с субботы на воскресенье может пройти и небольшой дождь», - отметил главный синоптик края Борис Кубай.
Кроме того, в воскресенье, между семью и десятью часами утра может начаться довольно холодный ливень, местами переходящий в снег. Однако, температура воздуха будет близка к нулевой отметке.
Вечером воскресенья, по оценке синоптика, начнет подмораживать, и к 20 часам вечера температура опустится до -8 градусов, в отдельных районах – до -15.
Борис Кубай так же подчеркнул большую опасность гололеда и посоветовал быть острожными автомобилистам и пешеходам.
Всю следующую неделю в Приморье будет отмечаться тенденция к похолоданию.
Напомним, что снегопад и последующее легкое потепление создали фатальную ситуацию на дорогах – гололед и снежные заносы до сих пор довольно серьезно мешают и водителям, и пешеходам во всем крае.
Сейчас дороги краевого центра постепенно очищают от снега, однако, еще многие участки остаются до сих пор под слоем скользкого льда. Отмечается рост количества ДТП и пациентов травмпунктов.
Александра Маслова