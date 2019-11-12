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Борис Кубай: Приморье ждет транспортный коллапс
Глава Примгидромета Борис Кубай заявил об ухудшении погоды на территории Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Главный синоптик края подтвердил информацию о резком ухудшении погоды, которую сегодня уже давал ряд ведомств, включая ГИБДД и МЧС края. Так, 13-14 ноября ожидается дождь вплоть до ливня, ветер будет практически штормовой. Так же резко «упадут» столбики термометров, а дороги будут скованы гололедицей. Кроме того, ожидается обилие мокрого снега.
«Снег на проводах и резкий ветер могут привести к тому, что линии электропередач будут обрываться, а ЛЭП может пострадать от штормовых порывов. Все это может стать причиной отключения электричества в отдельных районах края», - предупредил Кубай.
Кроме того, синоптик отметил возможность транспортного коллапса на улицах дальневосточной столицы. Это связано с обилием дождей на протяжении всей среды. Вечером во Владивостоке возможен снег, который может создать нешуточные транспортные заторы в городе.
Напомним, ранее DEITA.RU писала о том, что краевое МЧС так же предупреждало приморцев об опасности на улицах и в море. Кроме того, ведомство упоминало, что в указанное время строго запрещается выходить в акваторию города на маломерных судах. Также нежелательно выезжать за пределы населенных пунктов – гололед, сильные заносы и метель могут стать причиной серьезных ДТП.
Александра Маслова