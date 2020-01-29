Борис Кубай: «Приморье ждут сорокоградусные морозы»

В начале февраля погода в Приморье может опуститься до -40 градусов в северных районах, сообщает DEITA.RU.

Глава Примгидромета Борис Кубай дал прогноз на первую декаду февраля. Синоптик отметил тенденцию к похолоданию. По его словам, самым холодным периодом за всю зиму станет промежуток между 4 и 8 февраля, когда морозы достигнут -22…-24 градусов. На севере эта отметка может приблизится, а, возможно, и перешагнуть отметку в -40 градусов, подчеркнул Кубай.

В целом же холодать начнет уже с 29 января. Так, сегодня столбики термометров резко опустились, а в будущем край ждет только большее похолодание и усиление ветра вплоть до штормового.

Напомним, что ранее синоптики обещали в крае довольно теплый, хотя при этом и снежный февраль. Однако, перемещение циклонов и антициклонов внесло свои корректировки.

По последним данным, в грядущий четверг погода на территории края только ухудшится – снизится температура и усилится крепкий северный ветер, чьи порывы уже в среду заставили утеплиться многих приморцев.

Александра Маслова