Борис Кубай рассказал, ждать ли приморцам снегопада

Главный синоптик края Борис Кубай ответил на многочисленные вопросы приморцев о том, ждать ли в грядущие выходные снегопада. Подробности - в материале ИА DEITA.RU.

Последнее время в социальных сетях ходит информация о том, что в Приморье ожидается сильный, «обложной» снегопад. Однако, глава Примгидромета Борис Кубай решил прояснить ситуацию и призвал людей «не раздувать» информацию, которую дают синоптики.

«Снегопад – это серьезное, громкое слово. Для жителей Владивостока, к примеру, это автоматически означает транспортный коллапс и многочасовые пробки. В грядущие выходные такого точно не будет!» - заявил Борис Кубай.

Синоптик добавил, что вечером воскресенья в дальневосточной столице возможен снег. Однако, он будет совсем небольшим и мало повлияет на погоду – не более 1 мм.