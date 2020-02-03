Борис Кубай: «Рекомендую утепляться»

Порталы погоды обещали снежный вторник, 4 февраля. Однако, главный синоптик Приморья Борис Кубай опроверг эти данные, сообщает DEITA.RU.

В интервью на портале «Примпогода» Кубай отметил, что по краю возможен небольшой снег. Однако, непосредственно во Владивостоке будет без осадков.

Однако, по словам синоптика, до 10 февраля в крае будет холодать с каждым днем. Поэтому, до конца этой недели даже в приморской столице будет весьма зябко.

«Рекомендую всем утепляться», - подчеркнул Борис Кубай.

А вот начиная с 11 февраля погода пойдет на потепление. Как отметил синоптик, температура будет приближаться к нулевой отметке, а в отдельных районах Приморья и вовсе перешагнет на «плюс».

Напомним, ранее Борис Кубай рассказал о том, что период с 4 по 10 февраля станет самым холодным в крае. Так, Владивосток ждут крепкие морозы и сильный северный ветер, который усилит ощущение похолодания.