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Борис Кубай сказал, когда весна придет в Приморье
Главный синоптик рассказал, что будет с погодой в регионе в ближайшее время
Глава Примгидромета Борис Кубай рассказал, чего стоит ждать
приморцам от погоды в ближайшие пару недель, сообщает ИА DEITA.RU. Интервью
опубликовано на портале «Примпогода».
Как сказал главный синоптик, обещанные Приморью морозы пришли в регион. Ветер и низкие температуры задержатся в крае до 10 февраля. Все это время в крае будет постепенно теплеть. Резкое потепление до плюсовых температур ожидается 11 февраля.
По словам Бориса Кубая, именно 11 февраля антициклон, который принес холод, покинет регион. Также сменится направление ветра на южное и юго-восточное. Эти изменения синоптик назвал первыми весенними звоночками.
Однако это еще не значит, что зима больше не вернется в край. Во второй декаде месяца есть вероятность похолодания и снегопада в районе 13-14 февраля.