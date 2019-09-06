Количество уголовных дел против дальневосточного бизнеса выросло на 30 процентов, сообщает DEITA.RU. Пока на форуме звучат громкие заявления о развитии экономики и космические суммы контрактов с иностранными инвесторами, и буквально на каждом шагу в регионе собираются открывать ледовые арены, керлинг-центры, промышленные заводы и даже проводить Олимпийские игры, дальневосточные бизнесмены остаются в зоне повышенного риска – число уголовных дел в отношении предпринимателей ДФО возросло на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Такие цифры представил бизнес-омбудсмен Борис Титов на полях ВЭФ.

Каждый год в прокуратуру поступает более чем 6 миллионов жалоб – подавляющее большинство от предпринимателей, страдающих от административного давления. И даже несмотря на то, что по статистике каждая вторая такая жалоба удовлетворяется, а в некоторых регионах решается до 70 процентов таких конфликтов, бизнесмены все равно остаются под давлением, отметил он.

Уменьшение плановых и внеплановых проверок тоже ни к чему не привело, признал бизнес-омбудсмен. С 2010 их количество сократилось в 4 и в 2 раза соответственно. Но контрольно-надзорные органы не растерялись и нашли другую «лазейку». Предпринимателей «давят» с помощью мониторингов, рейдов, административных расследований, проверок по КоАП – они неподвластны прокуратуре и не вносятся в общий реестр проверок, констатировал Борис Титов.

Если брать конкретно Дальний Восток, то, например, в Россельхознадзоре 82,7 процента проверок проводится через эту лазейку.

Ситуация с уголовными делами в ДФО неутешительна. Количество «экономических» преступлений выросло на 30 процентов только за первое полугодие. Если рассматривать отдельные налоговые статьи, такие как 198 и 199 УК РФ, то пока по всей стране показатель уменьшается, на Дальнем Востоке вырос на 17,5 процента.

Решение проблемы Титов видит только в том случае, если подобные дела запретить заводить без разрешения прокураторы, а также расширить полномочия ведомства. Для этого, по словам Бориса Титова, нужна поддержка Генпрокуратуры и Минюста.

Екатерина Кононенко