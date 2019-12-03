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Бороться с бедностью за счет женщин предложили в Госдуме
Все другие действенные меры уже закончились, сообщает
DEITA.RU.
В понедельник, 2 декабря, в Госдуме состоялась сессия на тему женщин в бизнесе. Ее возглавила зампред Госдумы Ольга Епифанова.
Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Епифанова подняла тему борьбы с бедностью в России. Для решения этой проблемы она рекомендовала активно вовлекать женщин в бизнес, в создание собственного дела. Именно это, по мнению депутата, поможет России побороть бедность.
Свои слова зампред подтвердила данными мировой статистики. Так, женщины и их занятость в бизнесе – единственный основной экономический резерв.
Елена Миронова