Бороться с бедностью за счет женщин предложили в Госдуме

Все другие действенные меры уже закончились, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 2 декабря, в Госдуме состоялась сессия на тему женщин в бизнесе. Ее возглавила зампред Госдумы Ольга Епифанова.

Как сообщается на официальном сайте Госдумы, Епифанова подняла тему борьбы с бедностью в России. Для решения этой проблемы она рекомендовала активно вовлекать женщин в бизнес, в создание собственного дела. Именно это, по мнению депутата, поможет России побороть бедность.

Свои слова зампред подтвердила данными мировой статистики. Так, женщины и их занятость в бизнесе – единственный основной экономический резерв.

Елена Миронова