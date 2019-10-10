Бороться с коррупцией в Приморье будут сувенирами за миллион

Администрация Приморского края будет бороться с коррупцией с помощью сувениров, сообщает DEITA.RU.



На портале Госзакупок краевые власти разместили тендеры на закупку сувенирной продукции. Причем, сразу два. АПК накупит сувенирных товаров почти на миллион рублей. Лоты о масштабном приобретении сувенирки размещены в августе - сентябре текущего года.

Первый из них дословно звучит как «Изготовление и поставка сувенирной продукции с символикой Администрации Приморского края» и по первоначальной цене стоил 956 500 рублей.

Нашелся победитель - ООО «Мир», выполнившее заказ дешевле с итоговым расходом в 682 тысячи рублей. Однако суммы оказалось недостаточно и следом край разместил второй лот.

Либо первоначальная партия сувенирной продукции не несла достаточно точной смысловой нагрузки, либо за неполный месяц успела разойтись по рукам, но уже вскоре краевым властям снова потребовались сувениры. Но уже не простые памятные подарки, а сувениры антикоррупционного содержания.

Что именно на них должно быть изображено - неизвестно. Но поводом стало проведение конференции по актуальным вопросам противодействия коррупции в Приморском крае в рамках государственной программы Приморского края "Безопасный край на 2015-2021 годы».

Антикоррупционные сувениры обошлись бюджету гораздо дешевле простых. Первоначальная цена составила 338 тысяч, но ООО «Африка» сумело подбить смету и сократить расходы на борьбу с коррупцией до 208 тысяч рублей. Остается надеется, что не в ущерб эффективности.

Таким образом, сувениры встали на защиту Приморья от мздоиства и алчности. Теперь любой, кто овладел мотивирующими кружками-ручками-открытками, может недвусмысленно намекнуть подозрительному чиновнику о том, что за ним следят.

Масштабные закупки антикоррупционной сувенирки, скорее всего, является частью нового госплана по борьбе с раковой опухолью российской действительностью до 2025 года.

Недавно по поручению правительства госслужащие также получили обновленные методички и профильные программы по противодействию коррупции.

Более того, сенаторы уже внесли в Госдуму на рассмотрение принятие в юридической плоскости понятия «коррупционное правонарушение», чтобы устранить недочеты в формулировках при вынесении вердикта или предъявлении обвинения.

Антикоррупционная политика ныне расписана до 2025 года. Новые программы призваны ускорить триумф прозрачности и честности над жаждой наживы. И сувениры на столах чиновников будут им об этом напоминать.

Отметим, в рейтинге коррумпированности CPI Россия занимает 138 место из 180. CPI - индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе разных государства. Замыкают рейтинг Сомали и Южный Судан. Самая честная страна - Дания. Соседями России по рейтингу являются Тайна, Азербайджан и Сьерра-Леоне.

Владивосток в российском рейтинге - что-то вроде Сомали в мировом масштабе. Третье место после Махачкалы и Нальчика в рейтинге за 2018 год. Приморье также в лидерах, наряду с Красноярским краем и Ставропольем. Антикоррупционные сувениры призваны поправить неприятную статистику.

Василий Кучин