Бороться с пьяными за рулем начнут по-новому

В автомобили могут внедрить специальные системы, которые просто-напросто не позволят завести автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает DEITA.RU.

Именно таким образом решили бороться в США с высокой смертностью на дорогах из-за ДТП, совершенных в нетрезвом виде.

Как пишет Motor.ru, двое сенаторов занимаются подготовкой проекта закона, который бы обязал производителей автомобилей на каждой машине, реализуемой на территории Штатов, устанавливать специальное устройство. Оно должно блокировать запуск двигателя, если за рулем сидит пьяный человек.

Более того, предлагается сделать данное устройство с временным счетчиком, чтобы он считывал состояние водителя во время движения. Это необходимо для того, чтобы нельзя было выпивать во время движения.

Отмечается, что, если закон будет одобрен, то уже в следующем десятилетие американцы не смогут выпить за рулем.

Екатерина Брязгунова