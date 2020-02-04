Бороться с владивостокскими пробками будут лучшие умы страны

Глава Владивостока Олег Гуменюк поставил задачу провести аукцион на выбор подрядчика среди ведущих специалистов страны для разработки комплексной программы транспортной инфраструктуры в городе, сообщает DEITA.RU по материалам администрации Владивостока.



Аукцион будет проведен уже в ближайшее время. На данный момент в городском ведомстве дорог завершаются подготовительные работы и сбор всех необходимых документов.

Перед выбранным подрядчиком будет стоять задача по разработке программы комплексного развития транспортных развязок, строительства новых дорог и корректировке существующих схем дорожного движения, а также организация обслуживания граждан общественным транспортом.

Ранее уже говорилось о новой схеме движения общественного транспорта, которая должна будет заработать с марта 2020 года. Ее планировали ввести еще до Нового года, но в связи с многочисленными жалобами горожан, этот вопрос был отложен на доработку. Специалисты пообещали учесть все пожелания граждан для улучшения маршрутной сети. Планируется убрать несколько дублирующих маршрутов и скорректировать движение оставшихся.