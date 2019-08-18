Актер Михаил Боярский раскритиковал идею Минздрава ввести штрафы для курящих работников, сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировал Михаил Боярский Ura.ru, такую идею можно оценить как идиотскую. По мнению актера, борьба с курением — это чистый бизнес.

Как считает Боярский, «работники — не идиоты», поэтому штрафы и поощрения не будут работать. «Как все было, так и останется. Курящие люди будут курить. Некурящие не будут курить», — подчеркнул актер. Боярский отметил, что лично ему в работе курение никогда не мешало.

Накануне Минздрав России рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры. Кроме финансовых санкций для курящих в Минздраве также предложили запретить курение на территории предприятий и оборудовать места общего пользования детекторами дыма. В качестве альтернативы курилкам министерство предложило оборудовать зоны для физических упражнений.

Дмитрий Санников