Боярский назвал идиотской идею Минздрава со штрафами за курение
Актер Михаил Боярский раскритиковал идею Минздрава ввести штрафы для курящих работников, сообщает DEITA.RU.
Как прокомментировал Михаил Боярский Ura.ru, такую идею можно оценить как идиотскую. По мнению актера, борьба с курением — это чистый бизнес.
Как считает Боярский, «работники — не идиоты», поэтому штрафы и поощрения не будут работать. «Как все было, так и останется. Курящие люди будут курить. Некурящие не будут курить», — подчеркнул актер. Боярский отметил, что лично ему в работе курение никогда не мешало.
Накануне Минздрав России рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры. Кроме финансовых санкций для курящих в Минздраве также предложили запретить курение на территории предприятий и оборудовать места общего пользования детекторами дыма. В качестве альтернативы курилкам министерство предложило оборудовать зоны для физических упражнений.
Дмитрий Санников