Браконьеры причинили миллионный ущерб рыбной ловлей

Полиция, сотрудники нацпарка и дружинники в период нереста задержали на территории «Земли леопарда» нескольких браконьеров, которые в целом причинили ущерб в размере более 1 млн рублей, сообщает DEITA.RU.

Так, краевая полиция отметила, что гражданин, рыбачивший на реке Барабашевка, был задержан с партией рыбы и орудием лова. Экспертиза показала, что экологический ущерб составил более 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Всего на территории нацпарка за сезон прошло почти 80 рейдов. Полиция и инспекторы выявили 41 случай незаконной добычи, уничтожили более 1,7 метров браконьерских сетей и изъяли более 400 особей рыбы. При этом ущерб природе составил 1 млн рублей.

Полиция подчеркивает, что на территории нацпарка запрещены любые действия, которые могут нанести ущерб растениям и животным.

Напомним, в середине октября инспекторы провели рейд, в ходе которого задержали троих жителей Лучегорска. На место преступления группу привели выстрелы – браконьеры вспугивали и варварски уничтожали косуль, успев добыть к приезду инспекции 9 особей. В грузовике у задержанных было мясо животных, карабины с боеприпасами, телевизоры и рыбацкие сети.

«По нашей статистике, чем больше изобличается таких групп граждан, тем больше в лесах становится копытных, что помогает настоящим охотникам – тиграм, и законопослушным приморцам, которые бьют дичь согласно выданным лицензиям и со всеми необходимыми документами».

Александра Маслова