Брали штурмом: мошенники присвоили 15 квартир

Мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям. Преступная группа, состоящая из восьми человек, орудовала в Москве, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники подделывали завещания уже умерших граждан. При чем делали это настолько профессионально, что в реестровых книгах даже появлялись соответствующие записи. После проведения необходимой процедуры нотариусы вскрывали завещание и лженаследники получали все документы, по которым квартиры оформлялись в Росреестре.

Отмечается, что после этого часть квартир продавалась, а некоторые из них передавались в пользование родственникам и детям. В общей сложности таким способом были похищены 15 квартир.

В рамках уголовного дела были задержаны восемь человек, при этом квартиру лидера преступной группировки пришлось брать штурмом, так как он отказался открывать дверь.

По словам Волк, злоумышленник забаррикадировался в жилом помещении и пытался максимально быстро уничтожить документы, чтобы их нельзя было использовать в качестве доказательства его вины.

Способ уничтожения он выбрал весьма своеобразный — рвал документы купли-продажи, завещания и свидетельства о смерти и выбрасывал их в окно. На что рассчитывал гражданин, которого уже вычислили – остается загадкой.

Во время следственных мероприятий было проведено свыше 15 обысков, изъяты 2,5 миллиона рублей, 30 мобильных телефонов и много других документов. На данный момент обвинение предъявлено пятерым.

Екатерина Брязгунова