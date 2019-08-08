Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука вступает за построение иного миропорядка, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал NewsOne.

Тука заявил, что глобальная система безопасности перестала существовать, подобные механизмы устарели со времен Второй Мировой войны. Конфликт Донбасса с Украиной тоже можно считать тому примером. Происходящее вокруг он называет глобальным кризисом и напоминает, что государства нарушают заключенные договоренности.

Также Тука назвал русских и украинцев народами-братьями. Он рассчитывает на развитие отношений обеих стран в партнерском ключе в дальнейшем. Он отмечает, что глава страны уже начал переговоры в этом направлении.

При этом на прямые переговоры с ДНР и ЛНР Украина сейчас не пойдет, говорит лидер страны Владимир Зеленский. Он выбирает политико-дипломатический путь.

Анастасия Туркова