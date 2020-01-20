Бред, дискриминация, прикол: что думают россияне про отчество по матери

«Это КВНщики, наверное, пишут»: опубликованная на сайте российских общественных инициатив петиция не оставила россиян равнодушными, сообщает DEITA.RU. Пользователи активно делятся мнениями, которые в основной массе против внедрения инициативы.

Некоторые высказались весьма кратко и однозначно: «Бред, лечиться этим инициаторам надо. Я даже не хочу обсуждать этот бред», - кратко высказалась Олеся из Владивостока.

«Женщина рожает ребенка, она дает ему жизнь, однако мужчина тоже принимает участие в создании ребенка, поэтому логично оставить ему отчество», - считает Владимир из Арсеньева.

«Это дискриминация сложившихся устоев, направленная на переделку России на западный манер, толерантность и дискриминация большинства агрессивным меньшинством», - поделился своим мнением Александр из дальневосточной столицы.

Некоторые пользователи разделяют мнение авторов инициативы и делятся мнением, почему стоило бы принять соответствующий закон.

«Я не вижу ничего плохого в «матчестве». Звучит это нормально. Некоторые имена детям дают такие, что потом они становятся изгоями. Эту инициативу, возможно, поддержат те, кто рос в неполной семье, а таких в России, к сожалению, много», - считает жительница Владивостока Екатерина.

«Я считаю, что это хорошая инициатива. Например, для тех случаев, когда женщина решает завести ребенка без отца сознательно - с помощью донора, к примеру. В таком случае, не нужно будет придумывать имя, по сути, не существующего мужчины и давать его ребенку - достаточно будет своего. Думаю, будет удобной инициативой, например, для матерей-одиночек, или разведенных матерей, которые не хотят продолжать отношения с биологическим отцом ребенка, или представительниц ЛГБТ, которые по понятным причинам не вступают в браки и прибегают к мед. донорству в этом вопросе», - пишет Валерия из Москвы.

«Лично я даже не знаю, куда мне больше склониться. И хочется традиционности, и хочется кому-то «матчества», думаешь: «Ради Бога, если кто-то и права из отцов может и не заслужил, чтобы отчество его давать!» Наверное, более справедливым будет «матчество», рожают-то женщины», - отмечает Ольга из Якутска.

Однако в большинстве случаев собеседники ИА DEITA.RU сходятся во мнении, что инициатива обречена на провал – авторам не удастся набрать нужное количество голосов. Кроме того, россияне отмечают, что даже в случае принятия закона дети с «матчеством» станут объектом для насмешек. Кроме того, многие комментаторы отметили, что в России есть куда более важные проблемы.

«В России почти 20 млн. человек проживают за чертой бедности, а их беспокоит какое-то отчество по матери. Нет бы беспокоило, как прожить следующий день и что бы поесть», - комментирует Роман из Биробиджана.

«Первое что приходит в голову - если петицию одобрят, то первопроходцам будет несладко. Отношение нейтральное. Идея интересная и для кого-то очень важная, но нельзя не отметить, что есть более важные вопросы, требующие рассмотрения. Например, вопрос утилизации мусора и отходов, улучшение качества жизни, внедрение инноваций в медицинской сфере. Сложно всерьёз отстаивать данную инициативу людям, живущим от зарплаты до зарплаты, простаивающим в бесконечных очередях в больничных регистратурах, не имеющим возможности получить необходимое лечение по причине высокой стоимости (например, стоматологические услуги, в частности протезирование) и оплачивающим месяц отопительного сезона без отопления», - отмечает Александра из ЕАО.

«Какая-то отсебятина, если честно. Такое ощущение, что обиженные женщины решили отомстить всем отцам, которые отказались от их детей. Мол, ничего от тебя не надо и даже отчества. Но, вместе с тем, алименты активно отсуживают. По мне, так это даже неэстетично. Некоторые женские имена ещё можно переделать кое-как в «матчество», а как быть с остальными. Иван Ирович, Николай Эллович?», - удивляется Анастасия из Хабаровска.

Так или иначе, инициатива уже собирает голоса, как «за», так и «против». Напомним, до 26 ноября 2020 года инициаторам необходимо собрать 100 тысяч голосов. На данный момент «За» выступили 470 человек, против – 986.

Софья Корф