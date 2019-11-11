«Бред сумасшедшего» — россияне оценили идею снижения стоимости ОСАГО

Российские автомобилисты оценили идею чиновников о поощрении тех автомобилистов, которые не нарушают Правила дорожного движения. Несмотря на то, что инициатива, казалось бы, должна снизить стоимость полиса ОСАГО, водителям она не понравилась. Автовладельцы ищут подводные камни, сообщает DEITA.RU.

Ранее прошла информация о том, что чиновники хотят ввести бонусы за аккуратное вождение. Главное, от чего должны отказаться водители, жалеющие сэкономить на ОСАГО, — это опасные маневры, крутые повороты и резкие перестроения. Чтобы система фиксировала уровень вождения, необходимо будет в салоне устанавливать специальную аппаратуру. О том, что подобная инициатива разрабатывается, рассказал вице-премьер Максим-Акимов. В случае принятия законопроекта, аккуратные водители смогут получить скидку при покупке ОСАГО до 30 процентов.

В социальных сетях живо обсуждается инициатива:

«Теперь представьте, сколько станет камер по всей стране, и не удивлюсь, если появятся новые причины для выявления нарушения ПДД из ниоткуда»,

«Водители авто будут нарушать, а их за это поощрять. Идиотизм по-русски»,

«Надо поощрения давать тем, кто по штрафам меньше их получает или вообще не получает»,

«Ой, только не забудьте поощрять простой народ, а не своих и миллионами»,

«Внимание!!! Поощрять баллами! Да это первый шаг, чтобы внедрить у нас такую систему баллов, как в Китае!!! Люди не видитесь! Потом баллы за якобы порядочного гражданина, за стукачество, за уважение к власти, положительные отзывы о ее работе в интернете и т.д.»,

«Если решили что-то сделать, значит станет хуже!»,

«Бред сумасшедшего»,

«Ну, надо же, как быстро переняли передовой опыт поощрения! Посмотрим, как он сработает в России (если сработает вообще)»,

«Класс, вот бы транспортный налог отменили тем, кто аккуратно водит, и ОСАГО бесплатное, ну или 50%».

Екатерина Брязгунова