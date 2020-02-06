Бревно на карантине: лесопереработка остановилась в Приморье из-за Китая

Лесопромышленность Приморья не выдерживает китайского удара, сообщает ИА DEITA.RU. Сразу все негативные факторы сказались на приморской лесопромышленности в этом году. Запаса прочности может не хватить, если ситуация не изменится в короткие сроки.

С начала этого года Китай изменил правила приема древесины из России. Теперь лесозаготовщики могут отправлять в Поднебесную кругляк только без коры или после обеззараживание методом фумигации, который можно производить только в теплое время года.

Как отметила председатель Союза лесопроизводителей и деревопереработчиков Лариса Бутенко, введенные ограничения для лесозаготовителей региона были неожиданностью. Никто из них не готов к ним, потому что в Приморье нет такого количества специально аккредитованных организаций для фумигации, а обкорить тысячи бревен технически невозможно.

«Второй удар – это карантин из-за коронавируса. Китайские рабочие не могут вернуться в Приморье, уезжали они на родину перед китайским новым годом. Поэтому процесс переработки древесины сегодня остановился. Если ситуация не выправится, удар по сфере будет тяжелым, потому что сейчас основной сезон заготовки древесины. Арендаторы заготавливают древесину, заключают контракты, а после на протяжении всего года ее экспортируют. Ввиду всех запретов сложно спрогнозировать, что ожидает отрасль в этом году», - рассказала Лариса Бутенко.

Она добавила, что запаса прочности отрасли может не хватить на продолжительный срок.

«Начало года стало той историей, когда все негативные факторы соединились воедино, поэтому последствия могут быть весьма печальными для отрасли», - заключила предприниматель.

Напомним, что также коронавирус ударил по нескольким рынкам региона, в том числе туристическому и продуктовому. Для туристов из Поднебесной пока граница закрыта, однако китайские овощи на этой неделе снова стали поступать в край.