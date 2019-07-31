Круизный лайнер «Бриллиантовая принцесса» уже в десятый раз за последние несколько лет посетил Владивосток, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

Ранним утром 31 июля круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у Морского вокзала Владивостока. Традиционной церемонией с участием творческих коллективов приморцы приветствовали около трех тысяч пассажиров «Бриллиантовой принцессы» и около тысячи человек экипажа.

В столице Приморья находящихся на борту «Diamond Princess» туристов из Японии и ряда других стран мира ждет насыщенная экскурсионная программа. Владивосток – это ближайший город, где азиатские круизные туристы могут прикоснуться к европейской культуре. Традиционно востребованы у путешественников из Азии достопримечательности, расположенные в историческом центре Владивостока и связанные с историей и культурой города: Арка Цесаревича, подводная лодка «С-56», драматический театр имени Горького, Приморская сцена Мариинского театра, краевая картинная галерея.

За последние несколько лет столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» был сделан серьезный прорыв в сфере круизного туризма. Сейчас – это одно из наиболее перспективных направлений развития туристской отрасли Приморского края. В прошлом году регион впервые посетили крупнейшие лайнеры Costa Serena с рекордным количеством пассажиров на борту (3021 человек), MSC Splendida, Costa Fortuna. Познакомиться с регионом смогли 13,5 тысяч иностранных гостей. Всего в 2019 году Приморский край планируют посетить 16 пассажирских лайнеров.

Дмитрий Санников