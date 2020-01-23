Бросай курить: цены на сигареты вырастут на четверть

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Как прогнозируют эксперты Аналитического центра при правительстве РФ, стоимость табачных изделий, а также электронных сигарет может увеличиться почти на 25%, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Причинами для этого могут стать увеличение акцизов и обязательная маркировка сигарет, которая повлечет за собой дополнительные затраты со стороны производителей. Им придется закупать новое оборудование, соответствующее требованиям, а следовательно данные затраты отразятся и на конечной стоимости товара.

Также эксперты полагают, что увеличение стоимости может произойти из-за инвестиций компаний в другие сферы производственного процесса, в частности в повышение качества продукции и ее сертификацию.

Главной же причиной повышения цен остается увеличение акциз. С 1 января она по традиции возросла на 4% для сигарет и почти на 4% для нагревательного табака. Причем с этого года акциз обязателен не только для одноразовых электронных систем, но и для производителей всех устройств.

Тем не менее, представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) никак не прокомментировали данные прогнозы, заявив, что этот вопрос не входит в компетенцию ведомства, и они не имели возможность полноценно его изучить.

Ирина Елкина

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