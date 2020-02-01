Брошенные отцом в московском аэропорту дети вернулись в Хабаровск

Два мальчика, которых 26 января оставил в аэропорту родной отец, вернулись в Хабаровск, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в «Интерфаксе», в столице родного края братьев встретил уполномоченный по правам ребенка и работники краевого министерства соцзащиты, а также представители соответствующих ведомств. После перелета несовершеннолетних отправят к родителям их матери в Комсомольск-на-Амуре – под бабушкину опеку.

Ранее сообщалось, что мужчина с двумя сыновьями отправился из родного региона в Белокаменную и просто оставил их на произвол судьбы в столичном аэропорту. Там их нашла полиция.

Нерадивый отец объяснил свой поступок тем, что у него не было достаточно денег на содержание детей.

Кроме того, мать брошенных братьев рассказала стражам порядка, что муж регулярно избивал ее и детей. Более того, семья часто попадала в поле зрения местной ПДН, но сотрудники профилактических служб игнорировали ее и не принимали никаких мер.

Возбуждено несколько уголовных дел – как в отношении отца, так и местных органов профилактики и надзора.