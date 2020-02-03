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Брошенные отцом в Шереметьево дети пойдут в школу и детский сад
Теперь мальчики будут жить у бабушки
Братьев, которых бросил на произвол судьбы в столичном аэропорту Шереметьево отец, уже устроили в школу и детский сад соответственно в Комсомольске-на-Амуре. Теперь мальчики будут жить у бабушки по материнской линии, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили ТАСС в мэрии, уже сегодня старший мальчик, которому исполнилось 8 лет, должен был пойти учиться. Помешало этому сообщение о ложном минировании здания общеобразовательной.
Кроме того, мэрия обещала выплатить бабушке и дедушке ребят полсотни тысяч рублей в качестве помощи.
Напомним, в конце прошлого месяца мужчина и двое детей прилетели из Хабаровска в Москву. Отец оставил двух мальчиков 8 и 5 лет одних в терминале аэропорта, оперативно покинув здание. Детей нашла полиция –у одного из них при себе была записка от отца, который объяснял, что к решению его привело сложное материальное положение. Кроме того, он просил временно устроить мальчиков в детский дом.
В эту субботу обоих детей отправили в Комсомольск-на-Амуре – обязанности по их воспитанию решила взять на себя бабушка, проживающая в этом городе.
Отмечается, что отец детей присылал угрозы в ее адрес. Кроме того, мать детей, которая давно живет отдельно, рассказала следствию, что бывший муж регулярно избивал и унижал ее и сыновей. Таким образом, мужчина «заработал» себе сразу три уголовных дела.