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Брошенных в московском аэропорту детей отдадут бабушке с дедушкой
Бабушка и дедушка детей, которых бросил в аэропорту Шереметьево родной отец, готовы принять мальчиков на воспитание, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в ТАСС, органы опеки постараются вернуть ребят в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края – в их родную семью. Родители матери детей выразили свою готовность заботиться о внуках.
В ведомстве подчеркнули, что до конца этой недели мальчиков вернут в родной регион.
Напомним, что детей 5 и 8 лет оставил в московском аэропорту родной отец. Он привез их из Хабаровска и бросил на произвол судьбы в столице. В записке, которую нашла полиция в рюкзаке одного из братьев, мужчина объяснил, что испытывает финансовые трудности и не может прокормить детей. Там же он попросил сдать их в «пенсион».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
СМИ также отмечали, что сейчас у матери мальчиков новая семья. Женщину также проверяют стражи порядка.
Александра Маслова