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6 Декабрь 2019, 18:15

Брошенных в московском аэропорту детей отдадут бабушке с дедушкой

аэропорт

Бабушка и дедушка детей, которых бросил в аэропорту Шереметьево родной отец, готовы принять мальчиков на воспитание, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в ТАСС, органы опеки постараются вернуть ребят в Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края – в их родную семью. Родители матери детей выразили свою готовность заботиться о внуках.

В ведомстве подчеркнули, что до конца этой недели мальчиков вернут в родной регион.

Напомним, что детей 5 и 8 лет оставил в московском аэропорту родной отец. Он привез их из Хабаровска и бросил на произвол судьбы в столице. В записке, которую нашла полиция в рюкзаке одного из братьев, мужчина объяснил, что испытывает финансовые трудности и не может прокормить детей. Там же он попросил сдать их в «пенсион».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

СМИ также отмечали, что сейчас у матери мальчиков новая семья. Женщину также проверяют стражи порядка.

 Александра Маслова

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