Брошенный автобус возмущает столичных жителей – фото

Жители дальневосточной столицы заметили брошенный автобус, сообщает DEITA.RU. Фотографии соответствующего содержания опубликовал паблик revizor_vdk.

По словам очевидцев, на остановке Железнодорожная якобы уже две недели стоит брошенный 54-й автобус. Очень мешает пассажирам при посадке в другой автобус, некоторые путаются и думают, что этот автобус рабочий. И ещё загораживает пешеходный переход, что создаёт аварийную ситуацию.

Примечательно, что пользователи Сети опровергли информация о сроках. Комментаторы утверждают, что он стоит не более суток или двух. «Позавчера в нём ехала, он сломался на этой остановке. Так что и недели не стоит. Видимо, это пост-предсказание», — пишут они.

Также подписчики паблика рекомендовали обращаться в администрацию Владивостока и ГИБДД с подобными возмутительными происшествиями.

Екатерина Брязгунова



