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Бросившего детей в столичном аэропорту хабаровчанина арестовали

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Сейчас детей отправили к матери

Два месяца заключения ждет мужчину, который бросил двоих сыновей – пяти и восьми лет – в аэропорту Шереметьево в Москве, сообщает ИА DEITA.RU. cо ссылкой на ТАСС.

При задержании мужчина сообщал полиции, что якобы как раз «летел за детьми».

Сейчас детей отправили к матери – сначала братья жили у бабушки, которая оформила над ними временную опеку, теперь отправились к своей родительнице и ее новому мужу.

Мать мальчиков сообщала, что отец два года не давал ей видеться с сыновьями, преследовал и угрожал. Женщина также рассказала полиции о том, что во время семейной жизни экс-супруг избивал ее и мальчиков, оскорблял и унижал.

Напомним, что детей нашли в московском аэропорту Шереметьево 26 декабря прошлого года. Отец оставил двоих детей – школьника и мальчика детсадовского возраста – одних в аэропорту. В рюкзаке одного из братьев нашли записку, в которой горе-отец поведал о своей материальной несостоятельности и невозможности воспитывать детей, прося «определить их в пенсион».

Теперь мужчина проходит сразу по трем статьям – оставление в опасности, истязание и кража. 

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