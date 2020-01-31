Бросивший сыновей в аэропорту хабаровчанин избивал жену и детей

Против мужчины, который оставил своих сыновей в аэропорту Шереметьево, что находится в столице, возбуждено еще одно уголовное дело – по подозрению в регулярных побоях в адрес жены и детей, сообщает DEITA.RU.

Проживая в семье, по данным полиции, он регулярно наносил побои жене и двоим сыновьям. Местный СКР возбудил уголовное дело за истязание.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что семья уже несколько раз попадала во внимание ПДН. Несмотря на это, никто не принимал мер в связи с этим. В связи с этим местные органы профилактики сейчас подозревают в халатности.

По отдельным данным, сейчас у матери детей уже другая семья. Сообщалось, что отец детей запрещал бывшей супруге общаться с ребятами.

Напомним, что инцидент произошел в конце января, когда житель Хабаровского края привез двоих сыновей в аэропорт Шереметьево в Белокаменной, и оставил их там на произвол судьбы. Позже мальчиков забрала полиция. В СМИ отмечали, что вскоре их отправят к бабушке и дедушке – родителям матери.