«Бровку поймал»: Машину сильно помяло во время ДТП в Приморье

С автомобильной трассы машина съехала в лес и врезалась в дерево, по итогам столкновения превратившись в груду металла, сообщает ИА DEITA.RU.

Происшествие произошло в воскресенье, 7 июня в районе посёлка Новонежино Шкотовского района Приморского края. Видеоролик показывает последствия аварии – искореженная машина, помятые кусты и пропаханная земля.

Автор с обилием нецензурных эпитетов описывает ситуацию, сообщая при этом, что водитель жив. Комментатор предположил, что автомобилист мог случайно зацепить край обочины – «Бровку поймал».

Бригада скорой помощи уже прибыла на место происшествия.