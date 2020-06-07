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«Бровку поймал»: Машину сильно помяло во время ДТП в Приморье

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

Автомобиль представляет собой груду мятого металла

С автомобильной трассы машина съехала в лес и врезалась в дерево, по итогам столкновения превратившись в груду металла, сообщает ИА DEITA.RU. 

Происшествие произошло в воскресенье, 7 июня в районе посёлка Новонежино Шкотовского района Приморского края. Видеоролик показывает последствия аварии – искореженная машина, помятые кусты и пропаханная земля.

Автор с обилием нецензурных эпитетов описывает ситуацию, сообщая при этом, что водитель жив. Комментатор предположил, что автомобилист мог случайно зацепить край обочины – «Бровку поймал». 

Бригада скорой помощи уже прибыла на место происшествия.

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