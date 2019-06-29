Вечером в пятницу, 28 июня, на Русском острове произошло ДТП с участием военной техники, сообщает DEITA.RU. Соответствующее видео опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

Судя по кадрам, участником аварии стал БТР, которые съехал в дороги в кювет и не способен самостоятельно выбраться. На помощь подоспели военные на спецтехнике.

О пострадавших не сообщается.

Причины аварии неизвестны. Их предстоит выяснить компетентным органам. В свою очередь, местные жители уверяют, что причина в грейдерах. Автолюбители уверяют, что после прохождения грейдера на данном участке дороги всегда можно найти пару автомобилей, которые улетели в кювет.

Екатерина Брязгунова