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«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода

машина, авто, транспорт, парковка, фары

Владивостокцы недовольны водителем, заблокировавшим своим автомобилем сразу два прохода, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Ситуации, когда машина блокирует проход или проезд, в одном из самых автомобильных городов России Владивостоке нередки. Но водитель Toyota Land Cruiser Prado в районе улицы Жигура, 26 смог перекрыть одним автомобилем сразу два входа в помещения. «Будем ходить по капоту и крыше!», - заключил автор сообщения.⠀

Пользователи паблика смогли найти и положительные моменты в данном способе парковки: и «уши» зеркал заднего вида водитель сложил, и проезд для автомобилей оставил. Кто-то предположил, что водитель – инопланетянин, который привык телепортироваться, а не ходить. «Местный кто-то - там же шлагбаум», - подметили самые внимательные.

парковка

Ранее специалисты «Автовзгляда» назвали четыре признака идеальной парковки. По их мнению, это свободный проход, ставить машину в шахматном порядке, занимать одно место и парковаться по разметке.

 

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