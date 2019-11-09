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«Будем ходить по капоту и крыше»: автомобиль заблокировал сразу два прохода
Владивостокцы недовольны водителем, заблокировавшим своим автомобилем сразу два прохода, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».
Ситуации, когда машина блокирует проход или проезд, в одном из самых автомобильных городов России Владивостоке нередки. Но водитель Toyota Land Cruiser Prado в районе улицы Жигура, 26 смог перекрыть одним автомобилем сразу два входа в помещения. «Будем ходить по капоту и крыше!», - заключил автор сообщения.⠀
Пользователи паблика смогли найти и положительные моменты в данном способе парковки: и «уши» зеркал заднего вида водитель сложил, и проезд для автомобилей оставил. Кто-то предположил, что водитель – инопланетянин, который привык телепортироваться, а не ходить. «Местный кто-то - там же шлагбаум», - подметили самые внимательные.
Ранее специалисты «Автовзгляда» назвали четыре признака идеальной парковки. По их мнению, это свободный проход, ставить машину в шахматном порядке, занимать одно место и парковаться по разметке.