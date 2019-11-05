«Будет еще хуже» — можно ли удержать платежи по кредиту из зарплаты

Вопрос, а можно ли удержать из заработной платы средства с целью оплаты кредитов, возникает в голове у многих россиян. Особенно это касается тех граждан, у которых по тем или иным причинам возникают просрочки по кредитам, сообщает DEITA.RU.

Ответ на это вопрос кроется в письме Министерства труда от 23 октября 2018 года. В нем представители ведомства уточняют, что удерживать средства в пользу банка с целью выполнения кредитных обязательств нельзя даже в том случае, если сотрудник сам придет в бухгалтерию и попросит об этом. Данное требование существует в рамках 137-й статьи Трудового кодекса.

В документе черным по белому написано, в каких случаях можно, а в каких нет удерживать средства из зарплаты. Так, например, можно вычесть сумму ранее выданного аванса или часть неизрасходованных командировочных, которые так и не были возращены в кассу. Также может быть сделан перерасчет после бухгалтерской ошибки или в случае увольнения, если человек уже отгулял отпуск, но весь год так и не отработал.

В свою очередь россияне отмечают, что данная мера максимально правомерна. Павел, занимающий руководящую должность в строительной фирме, рассказал, что никаких новых обязанностей на бухгалтерию вешать не следует. «Зная все трудности нашей системы судебных приставов, когда они не разбираясь блокируют карточки, списывают деньги и пр... Думается мне, что в чехарде банковской системы все будет еще хуже. Если все списания по кредитам будут происходить автоматически, то из-за сбоев в работе этих систем может возникнуть столько проблем... А, учитывая, что мы о России говорим и местных реалиях... Не может возникнуть, а возникнет. Опять же, а как насчет серой зарплаты?» — задается вопросом мужчина.

Екатерина Брязгунова