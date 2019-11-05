Новости
Квалифицированных психологов готовят для приморских больниц
5 Ноябрь 2019, 11:59
Губернатор собирает лайки и репосты
5 Ноябрь 2019, 11:55
Новое в ОАО «Владморрыбпорт»
5 Ноябрь 2019, 11:46
Этноурок провели в Приморье
5 Ноябрь 2019, 11:45
СКР рассказал подробности о гибели детей в овраге
5 Ноябрь 2019, 11:40
Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе
5 Ноябрь 2019, 11:30
Интерактивный концерт прошел в Приморье в рамках Конгресса народов
5 Ноябрь 2019, 11:27
Медосмотр в День здоровья провели в Приморье
5 Ноябрь 2019, 11:22
«Будет еще хуже» — можно ли удержать платежи по кредиту из зарплаты
Вопрос, а можно ли удержать из заработной платы средства с целью оплаты кредитов, возникает в голове у многих россиян. Особенно это касается тех граждан, у которых по тем или иным причинам возникают просрочки по кредитам, сообщает DEITA.RU.
Ответ на это вопрос кроется в письме Министерства труда от 23 октября 2018 года. В нем представители ведомства уточняют, что удерживать средства в пользу банка с целью выполнения кредитных обязательств нельзя даже в том случае, если сотрудник сам придет в бухгалтерию и попросит об этом. Данное требование существует в рамках 137-й статьи Трудового кодекса.
В документе черным по белому написано, в каких случаях можно, а в каких нет удерживать средства из зарплаты. Так, например, можно вычесть сумму ранее выданного аванса или часть неизрасходованных командировочных, которые так и не были возращены в кассу. Также может быть сделан перерасчет после бухгалтерской ошибки или в случае увольнения, если человек уже отгулял отпуск, но весь год так и не отработал.
В свою очередь россияне отмечают, что данная мера максимально правомерна. Павел, занимающий руководящую должность в строительной фирме, рассказал, что никаких новых обязанностей на бухгалтерию вешать не следует. «Зная все трудности нашей системы судебных приставов, когда они не разбираясь блокируют карточки, списывают деньги и пр... Думается мне, что в чехарде банковской системы все будет еще хуже. Если все списания по кредитам будут происходить автоматически, то из-за сбоев в работе этих систем может возникнуть столько проблем... А, учитывая, что мы о России говорим и местных реалиях... Не может возникнуть, а возникнет. Опять же, а как насчет серой зарплаты?» — задается вопросом мужчина.
Екатерина Брязгунова