Не оштрафовав банк за жесткую работу с неплательщиком кредита, Верховный суд создал прецедент, которым коллекторы станут пользоваться постоянно, сообщает DEITA.RU.

Историю опубликовало издание «Коммерсант». По имеющимся данным, женщина взяла кредит в банке на автомобиль, но через некоторое время перестала платить по долгам. Вскоре она пожаловалась в суд, что на нее психологически давят, всячески угрожают расправой и требуют выплатить долг. Суд первой инстанции встал на сторону гражданки, однако банк дошел до Верховного суда, который признал правоту кредитной организации.

По словам юриста Юлии Комбаровой, теперь все банки начнут руководствоваться данным решением при работе с должниками. Проще говоря, дан «зеленый свет» агрессивному стилю работы с клиентами-неплательщиками.

Россияне высказались категорически против подобных судебных решений. Тем более тех решений, которые выносит Верховный суд. «Верховный суд крякнулся на всю голову. А когда людей начнут убивать, тогда что?», «Это точно шизофрения, возьму обрез поеду в лес. Этим самым вы узаконили вымогательство чистой воды», «Теперь всех подряд будут прессовать. Всё для людей», «Будет кошмар…» — пишут возмущенные россияне.

Нашлись и сторонники нововведения, убежденные, что если взял кредит — его нужно всеми правдами и неправдами отдать. «Вот не пойму всенародного возмущения... Взяла кредит на машину и не платит — это нормально, а вот суды и коллекторы нехорошие люди! Так может нужно продать машину и не будет проблем?», «Не можешь платить, не бери кредиты. Правильное решение суда. И не надо ныть, не для народа, судью на мыло... Народ сам себя в эту ситуацию загнал», — поддерживают власть граждане.

Екатерина Брязгунова