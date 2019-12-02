Будет ли Богданенко губернатором, сказал эксперт

Шансы приморского олигарха на губернаторское кресло оценил политолог, сообщает DEITA.RU.

Медиа-активность вокруг бывшего вице-губернатора Приморья Константина Богданенко не утихла даже с его уходом его из команды Кожемяко. Напротив, теперь его заочно повышают до претендента на губернаторское кресло, но естественно не в Приморье. Так, тг-каналы пророчат Константину Богданенко место главы Камчатского края, называя его креатурой полпредства. «Шкуру неубитого медведя» активно делят в последнее время на фоне слухов о досрочной отставке Владимира Илюхина.

Сам Константин Богданенко после ухода из большой политики заявлял DEITA.RU, что собирается взять небольшой отпуск, а по возвращению заняться новым проектом на территории Приморья. Что касается губернаторских амбиций, взять у него комментарий не удалось в связи с его нахождением за границей.

В свою очередь политолог, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков оценил шансы приморского олигарха на губернаторское кресло.

«Если говорить про Богданенко, то пока не понятно, почему ажиотаж вокруг него? Это не известный политик, не представитель какой то крупной ФПГ. Скорее всего, просто это одна из утечек, которую теперь собираются обсуждать, за неимением других. Чуть раньше также активно обсуждалась фигура Петухова из инвестиционного агентства», - прокомментировал политолог.

При этом он добавил, что назначение губернатора всегда остается за президентом страны, который не любит в этом вопросе предсказуемости. Поэтому все многочисленные вбросы могут играть против тех фамилий, которые озвучивает авторы анонимных каналов.

Напомним, что Константин Богданенко - бывший вице-губернатор Приморья, с февраля 2018 по сентябрь 2019 годов, до этого был депутатом Законодательного собрания Приморского края. В политику пришел из бизнеса, является одним из основателей ГК «ДНС», российского ритейлера по продаже компьютеров и бытовой техники. Компания занимает 31 строчку в рейтинг делового журнала Forbes.

Иван Крышан