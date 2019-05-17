Специалисты дали прогноз погоды на ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным портала Gismeteo, в пятницу, 17 мая, в дальневосточной столице в течение дня и вечером осадков не ожидается.

Небольшой дождь возможен утром, однако к обеду погода обещает улучшиться и к 16.00 может совсем проясниться.

С 10.00 температура воздуха начнёт расти с 11 градусов тепла и прогреется до 14 градусов ближе к середине дня.

Скорость ветра составит от 6 до 10 метров в секунду.